نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان يشارك في دوري قصار القامة لكرة القدم

قال عبدالفتاح سليمان، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، إنه تم تكوين لجنة لمنتخب لكرة القدم لقصار القامة، تضم عشره أندية، منها نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، ونادي البنك الأهلي، ونادي أهلي الملاحات بالإسكندرية، ونادي الأقصر، ونادي مركز شباب الحلمية، موضحا أن هذه الأندية أعضاء في اللجنة البارالمبية المصرية وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتفعيل نشاط لجنة منتخب قصار القامة لكرة القدم.

انطلاق المباريات

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، في بيان، أن لجنة المنتخب برئاسة علي شعبان، نظمت بالتنسيق مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، دوري لكرة القدم الخماسية للأندية المشاركة في منتخب قصار القامة.

وأشار إلى أن مباريات الدوري انطلقت في 20 مارس الماضي بالصالة المغطاة لذوي الهمم بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.