وزير القوى العاملة: ندعم الشركات المتعثرة.. وننسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ الدولة تدعم العمال من خلال صور عديدة، أبرزها استمرار دعم العاملين في الشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، موضحا أنّ الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة، في سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة في الحماية والرعاية للعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح شحاتة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ إجراءات وزارة القوى العاملة، تضمّنت التعاون مع شركاء التنمية في الخارج، ومنهم منظمة العمل الدولية في مشروعات عديدة، أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة، الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أنّ الإجراءات تضمّنت الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لإنتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال، واستمرار الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، الذي يلبي تطلعات طرفي الإنتاج في تحديد التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، والاستمرار في خطة التدريب المهني في العام المالي 2022-2023 والتي يتم تنفيذها من خلال 75 تدريبا مهنيا ثابتا ومتنقلا، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير مناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدارس التعليم الفني.

وتابع وزير القوى العاملة، أنّه بشأن تكليف الرئيس السيسي الخاص بذوي الهمم، فمنذ يناير حتى أبريل 2023 حصرت المديريات 16124 منشأة بين 23 ألفا و660 منشأة بنسبة 68%، لمعرفة مدى استيفاء نسبة تشغيل الـ5% من إجمالي العاملين بها طبقا لقانون 10 لسنة 2018، وجار استكمال باقي الحصر لتدريبهم وتشغيلهم لدمجهم بسوق العمل.

ولفت إلى أنّه فيما يخص إجراءات الحد من البطالة، جار التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتم عقد 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات، شارك فيها 255 شركة، وأتاحت فرصة عمل 24196 للشباب على وظائف متنوعة، وتم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمال الغير منتظمة على المستوى القومي تحت اشراف الوزارة المباشر بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه الصرف، والوزارة مستمرة بالتوسع في قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها وتشغيلها.

وأكد أنّ صندوق اعانات الطوارئ للعمال، يواصل دوره الوطني في الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة، والذي أنفق منذ تأسيسه وحتى الآن مليارين و188 مليون جنيه، وعملت الوزارة على تطوير لوائح التدريب على اشتراطات السلامة والصحة المهنية ولوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، واستمرار تفعيل منظومة التحول الرقمي بأنشطة عمل الوزارة وميكنة الخدمات استعدادا لإطلاقها على بوابة مصر الرقمية.