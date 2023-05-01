وزير القوى العاملة: الجمهورية الجديدة لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال، يؤكد ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه جهود الإنتاج، فالجمهورية الجديدة لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اليوم نحتفل بهذه المناسبة من شركة الشرقية لصناعة السكر، وهي نموذج للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المالية المصرية والعربية برأس مال مليار و500 مليون جنيه مصري، حيث يعمل بالشركة 16 ألفا من العمالة المباشرة وغير المباشرة».

وأوضح شحاتة، أنّ الشركة تنتج سنويا نحو 400 ألف طن سكر تكفي 15% من الاستهلاك المحلي، والباقي تصدير للدول العربية والأوروبية، مشيرا إلى أنّ وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية بملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمي قائم على حصر ورصد الملفات والتعامل معها، وهي تعي جيدا هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم والعمل تحديات غير مسبوقة.

وتابع وزير القوى العاملة، أنّ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت محل تنفيذ على أرض الواقع، خاصة ملفات دمج ذوي الهمم بسوق العمل، والاستمرار بحماية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية، وتطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع العمال بالخارج وتوعيتهم.