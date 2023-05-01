الرئيس السيسي لمدير مصنع لإنتاج محركات البنزين: «مستعدون لمساندتكم»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالًا إلى المهندس وائل فتحي علي، مدير الإدارة الهندسية لمجموعة «حوا» لإنتاج محركات البنزين، قائلًا: «المنتج المحلي في المصنع ده كام؟» ليرد عليه: «عاملين البداية بنسبة 60% منتج محلي، وفيه خط بيتشحن من الصين بمجرد تشغيله النسبة ستصل لـ85% خلال شهرين»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، «مركبات الكهربا مهمة جدا، وبتوفر.. احنا مستعدين نساعدكم.. احلم أنت ومجلس إدارة الشركة والأصدقاء الصينيين إننا نعمل حاجة متكاملة ويبقى مصنع البطاريات ومحركات الكهرباء».

وطالب مدير المصنع من الرئيس السيسي أن يلبي دعوة حضوره في لحظة افتتاح المصنع مع أول محرك، «لازم حضرتك توقع لينا على الكرتونة ونحتفظ بيها»، مشيرًا إلى أنَ المجموعة تقدم مساهمة لمؤسسة حياة كريمة بقيمة 5% من إجمالي الربح لمدة سنة كاملة، ليرد عليه السيسي قائلاً: «ده كتير أوي كدة»، ليجيب مدير المصنع «مش كتير على أخواتنا».