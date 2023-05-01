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«التنسيقية» تهنئ العمال بعيدهم: أنتم حجر الزاوية في قاطرة التنمية

كتب:

محمد أباظة
11:27 ص | الإثنين 01 مايو 2023
عمال مصر

عمال مصر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمال مصر بعيدهم، باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وسواعد مصر، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بفيس بوك.

عيد العمال

وكتبت التنسيقية في منشورها: «تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال، وتعرب عن شكرها لعمال مصر الذين كانوا وما زالوا حجر الزاوية في قاطرة التنمية والبناء». 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد العمال، داخل شركة الشرقية للسكر. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.