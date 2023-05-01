«التنسيقية» تهنئ العمال بعيدهم: أنتم حجر الزاوية في قاطرة التنمية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمال مصر بعيدهم، باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وسواعد مصر، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بفيس بوك.

عيد العمال

وكتبت التنسيقية في منشورها: «تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال، وتعرب عن شكرها لعمال مصر الذين كانوا وما زالوا حجر الزاوية في قاطرة التنمية والبناء».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد العمال، داخل شركة الشرقية للسكر.