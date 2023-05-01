السيسي يهنئ العمال بعيدهم: التاريخ سجل دوما بحروف من نور دوركم المشهود

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة بمناسبة عيد العمال، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في تقدم وازدهار».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر،: «لقد سجل التاريخ دومًا بحروف من نور دوركم المشهود له ببناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاء».

وتابع رئيس الجمهورية: «واليوم في هذا العالم الذي يتسم بالمنافسة والتغيير المستمر فإن أهمية هذه القيم قد تتضاعف أو قد تضاعفت بالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة وتفجير طاقات الإبداع والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة والتنمية الصناعية المتطورة كل هذه أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب».