الرئيس السيسي: بناء الوطن والمستقبل لا يحدث دون سواعد عمال مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار، ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كل المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين، وتطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، «أقول لكم إننا معا قادرون بإذن الله، على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح، وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما أبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية وبالله سبحانه وتعالى وبشعب مصر وبعمالها الأوفياء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».