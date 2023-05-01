السيسي يمازح أحد عمال مصنع شوكولاتة: «يعني يا محمد مش هدوق إلا لما أجيلك؟»

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد عمال مصنع «سويتانا» لتصنيع الشوكولاتة والحلويات، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، بعدما طلب العامل من رئيس الجمهورية تذوق الشوكولاتة التي يصنعونها عندما يزور المصنع، قائلا: «يا محمد يعني أنا مش هدوقه إلا أما أجيلك؟».

وردّ أحد الموظفين في المصنع معقبًا: «تنورنا يا ريس دا حلمي إن حضرتك تشرفنا، ونفسي حضرتك تشرفنا في المجمع الصناعي لأن الخريطة الصناعية في المصنع هتتغير كلها»، مقدمًا الشكر لمبادرة ابدأ، ليردّ الرئيس: «ربنا يوفقكم.. وألف مبروك».

وقرر المصنع منح أهالي الشهداء ومبادرة حياة كريمة 5 آلاف عبوة شوكولاتة، لتكون 2500 عبوة لأهالي الشهداء، و2500 عبوة لمبادرة حياة كريمة.