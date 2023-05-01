«التعليم» تنفي تعديل جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، ستجرى في المواعيد المقررة وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).