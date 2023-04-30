«التعليم» تستعد لامتحانات التيرم الثاني 2023 بتحذيرات وممنوعات

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل، المقرر أن تبدأ 6 مايو المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالخريطة الزمنية المحددة من قبل.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس

أكدت المديريات التعليمية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس، وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددة على الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس، وتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج.

وشددت على ضرورة الاهتمام بنظافة اللجان، والعمل على تعقيمها وتطهيرها، والتأكد من جاهزيتها، مع توفير كل أعمال الأمن والسلامة داخل المدارس، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا سواء للطلاب أو المعلمين.

إنشاء غرفة عمليات بالمديريات

كما أكدت المديريات التعليمية، ضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التعليمية، لتلقي أي أحداث تقع باللجان الامتحانية، من شأنها التأثير سلبا على سير العملية، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

حظر استخدام التليفون المحمول

وشددت على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجري على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكل أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيًا، منوهة بالالتزام بالقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.