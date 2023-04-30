 تعليمات مهمة من «تعليم الجيزة» بشأن امتحانات النقل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية، والمقرر أن تبدأ 6 مايو المقبل وفقا للمواعيد المحدده من وزارة التربية والتعليم والجداول المعلنة والمعتمدة من مديرية التعليم بالجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نبذ الخلافات الشخصية بين الجميع ليسود جو الإخاء والتعاون بين الجميع، ومتابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة التصحيح أولا بأول والتأكد أنه يتم بانضباط.

الدقة في أعمال التصحيح

ووجهت مديرية التعليم بالجيزة، بإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي وسوف يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق، والتأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح، مطالبا الموجهين بالانتهاء من نسبة 5% و10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية

كما وجهت مديرية التعليم بالجيزة، بالتأكد يوميا من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسي واسم المدرسة، يتم وضع امتحانات إدارتي (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر، ومراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.