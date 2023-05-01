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تفاصيل طقس السعودية خلال موسم الحج.. هل ترتفع درجة الحرارة؟

كتب:

سارة ثروت
12:34 م | الإثنين 01 مايو 2023
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، طقسا سيئا للغاية، إذ انتشرت الأتربة والأمطار الرعدية في جميع مدن المملكة منها المدينة المنورة ومنطقة جازان وعسير والباحة والشرقية ونجران ومكة المكرمة، وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات عدة بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم. 

أتربة وأمطار رعدية تجتاح السعودية 

وقال مركز الأرصاد إن مدينة مكة المكرمة، التي من المقرر أن تستقبل حجاج بيت الله الحرام بحلول شهر يونيو المقبل، تعرضت لرياح نشطة سريعة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، ما أثار خوف الجميع تحديدا مع قرب موعد موسم الحج لهذا العام، حسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية.

هل سيبدأ فصل الصيف مع موسم الحج؟

وفي السياق ذاته، أكد خبير الأرصاد الجوية السعودية، وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه وفقا لعلم الأرصاد الجوية من المتوقع أن يبدأ فصل الصيف 3 من ذي الحجة من ذي القعدة 1444هـجريا، والذي يوافق 21  يونيو المقبل، على أن تتحسن الأحوال الجوية قبل حلول موسم الحج حتى يطمئن جميع حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بسهولة ويسر وسط أجواء صيفية جميلة.  

وغرد «الحصيني» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن «من فضل الله أن الحر لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكلٍ تدريجي، لذا من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي قبل دخول فصل الصيف». 

 

 

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