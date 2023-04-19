تعرف على وقت صلاة عيد الفطر 2023 في مكة المكرمة

تساءل الكثيرون خلال الساعات القليلة الماضية بالمملكة العربية السعودية، عن وقت صلاة عيد الفطر 2023 في مكة المكرمة، بعد أن أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أنّ القمر يصل إلى منزلة الاقتران لشهر شوال غد الخميس 29 رمضان 1444، في تمام الساعة السابعة و12 دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تزامنا مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

وقت صلاة عيد الفطر 2023 في مكة المكرمة

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإنّ وقت صلاة عيد الفطر 2023 في مكة المكرمة، الساعة 5:38 صباحا، بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة في اليوم الأول من شهر شوال 1444، حسب التوقيت الرسمي لأم القرى.

استعدادات مكة المكرمة لأداء صلاة عيد الفطر

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، توجيهات بشأن مباشرة ومتابعة العاملين في المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، تحديدا بعد إعلان وقت صلاة عيد الفطر 2023 في مكة المكرمة، كما خصصت نحو 562 مسجدا وجامعا بمكة المكرمة لخدمة الزوار والمعتمرين، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام.

وبحسب قناة السعودية الإخبارية، أشارت الوزارة إلى أنّ القرار جاء في إطار جهود الدولة المبذولة للتيسير على المواطنين أداء صلاة العيد دون ازدحام.

وفي السياق ذاته، كلّفت الوزارة أكثر من 6 آلاف مراقب ومراقبة لمباشرة المساجد ومصليات العيد من أجل تجهيزها، إضافة إلى مراقبة عمل شركات الصيانة والتشغيل، ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ حال وجود ملاحظات في الخدمات المقدمة لبيوت الله.