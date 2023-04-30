تعرف على شروط العمرة من داخل السعودية

يبحث كثير من الافراد عن شروط العمرة من داخل السعودية في ظل التيسرات التي تعتمدها المملكة العربية مؤخرا لشعائر العمرة فيها.

تأشيرات تتيح العمرة من داخل السعودية

وأصدرت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني، بيانا توضح فيه إتاحة العمرة أمام جميع المواطنين غير السعوديين الذين يحملون جميع أنواع التأشيرات ويشمل هذا تأشيرات القادمين للمملكة في دعوة زيارة عائلية أو زيارة شخصية أو الحاصلين على تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي (شنجن) أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو تأشيرة المملكة المتحدة، وتتيح كل هذه التأشيرات العمرة من داخل السعودية.

تيسير شروط العمرة من داخل السعودية

ويسرت السعودية شروط العمرة من داخل السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 لتسهيل الإجراءات على المعتمرين لزيارة بيت الله الحرام وتأدية نسك العمرة، بأفضل خدمة مقدمة

شروط العمرة الآن من داخل السعودية

وضعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة شروط العمرة من داخل السعودية، والتي لا تختلف كثيرا عن الشروط التي تم ذكرها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومن ضمن هذه الشروط، أن يكون عمر المتقدم لأداء العمرة من 5 سنوات فما فوق، وشهادة الحصول على تلقي جميع جرعات كورونا بشهادة موثقة في، وكذلك إجراء الحجز المسبق عبر تطبيقات منسك أو توكلنا، وتوفر لدى الفرد بطاقة حج الطيران ووثائق الإقامة الرسمية.

شروط العمرة الآن من داخل السعودية

من شروط العمرة الآن من داخل السعودية، هي الحجز على تطبيق نسك الذي يعد منصة رسمية تنظم إجراءات الزيارة والعمرة بكل سهولة ويسر من أجل التيسير على المعتمرين.