خطوات تسجيل الأجانب في موسم الحج عبر البوابة الإلكترونية.. رابط مدعم بـ7 لغات

أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وغيرها من خلال بوابة «نسك حج» الإلكترونية، والتي تضم خيارات متنوعة متعددة من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات عدة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي طلبات ورغبات الحجاج من تلك الدول، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج 2023.

وكشفت وزارة الحج والعمرة، عن الآلية والخطوات المطلوبة لتسجيل حجاج أوروبا لموسم الحج 2023، وترصد «الوطن» تلك الخطوات، وهي:

خطوات تسجيل حجاج أوروبا في مرسم الحج 2023

- يقوم المتقدم للتسجيل في موسم الحج 2023، بالدخول على الحج عبر المنصّة الحكومية الموحدة «نسك حج» https://hajj.nusuk.sa، واختيار اللغة حيث إنها تدعم 7 لغات متنوعة.

- تصفح الباقات المتوفرة واختيار الباقة التي تتواءم مع احتياجات المتقدم تفضيلاتك وميزانيتك.

- يرسل المتقدم الأوراق والمستندات المطلوبة للتحقق منها.

- ينتظر المتقدم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المؤهلين لأداء فريضة الحج 2023.

- في حال اختيار المتقدم لأداء فريضة الحج 2023، يجري التواصل معه من أجل تقديم المساعدة والاستفسارات المطلوبة في شرح الباقة التي اختارها.

- يتمم المتقدم عملية الدفع عبر فيزا أو ماستر كارد، التحويل البنكي، التحصيل النقدي من خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول الحجاج.

- وفور إتمام عملية الدفع، يجري إصدار تأشيرة الحج الإلكترونية من قبل الجهات المختصة

الدول الأوروبية المسموح لها بالحج 2023

يذكر أن الدول التي تضمها منصة «نسك حج» هي: فرنسا، ألمانيا، أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، استراليا، الأرجنتين، اليونان، جورجيا، سويسرا، قبرص، الدنمارك، فنزويلا، أوكرانيا، النرويج، ترنداد وتوباجو، فنلندا، كولومبيا، غويانا، سورينام، آيرلندا، رومانيا، كرواتيا، نيوزيلاندا، صربيا، البرتغال، بولندا، رينيون، المجر، بنما، تشيكيا، لكسمبورغ، باراجواي، المكسيك، تشيلي، مالطا، هايتي، بيرو، الدومنيكان، كوبا، بلغاريا،، جواتيمالا، السلفادور، أورجواي، جامايكا، كوستاريكا، نيكاراجوا، آيسلندا، إكوادور، بوليفيا وغرينلاند.