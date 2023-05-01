شكري يشارك في اجتماع الاجتماع الوزاري التشاوري لبحث أزمة سوريا بعمان

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا بعمان؛ لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق.

انعقاد اجتماع اللجنة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاجتماع ينعقد في إطار اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق والمنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخرًا.