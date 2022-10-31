جامعة الدول العربية تثمن دور الخارجية الأردنية في الاجتماعات التحضيرية لقمة الجزائر

قال السفير حسام زكي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إن الخارجية الأردنية قدمت دورا إيجابيا خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحالية التي تعقد في الجزائر، بحسب موقع «المملكة» الأردني.

الأردن ساهمت في حل مشكلات خلال الاجتماع

وأوضح زكي، أن الخارجية الأردنية عرضت أفكارا ومبادرات خلاقة ساهمت في حل عدد من المشاكل والمواقف خلال الاجتماع.

واستطرد: «سعدنا بوجود الأردن في هذا المحفل وبالدور الذي لعبه وزير خارجيتها في تسهيل تمرير التوافقات والقرارات التي اتفق عليها».

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القادة تناقش الأوضاع خلال جلسة خاصة لهم، كما أكد وجود عدد من القرارات السياسية يتم إعادة التأكيد عليها ومجموعة قرارات اقتصادية واجتماعية.

استراتيجية الأمن الغذائي العربي

يذكر أن النسخة الحالية من القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، تناقش استراتيجية الأمن الغذائي العربي حسب ما أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.