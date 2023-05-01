حقوقي: العفو الرئاسي دليل على عزم الدولة لتحقيق التنمية

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن لجنة العفو الرئاسي، منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إعادة تشكيلها مرة أخرى في إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان 2022، وهي تبذل جهود كبيرة لها آثر ملموس في أرض الواقع.

جهود اللجنة بشكل مستمر يحقق مناخ أكثر إيجابية

وأشار رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور وجهود اللجنة بشكل مستمر يحقق مناخ أكثر إيجابية للجنة العفو الرئاسي، تمارس عملها خلاله.

ولفت «عبد النعيم»، إلى شمول لجنة العفو الرئاسي لفئات المحبوسين المختلفة، سواء في قضايا رأي أو غارمين وغارمات وغيره من أنواع القضايا المختلفة، قائلًا: «الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، يدل على عزم الدولة المصرية على تحقيق التنمية داخل المجتمع المصري وتحسين ملف حقوق الإنسان».

جهود العفو الرئاسي في ملف حقوق الإنسان في مصر

وأضاف: «وصل صدى جهود لجنة العفو الرئاسي وتأثيرها في ملف حقوق الإنسان، إلى الدول الأخرى، وهو خير دليل على أن مصر تمكنت من إحداث طفرة في ملف حقوق الإنسان»، كما أشاد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم تأثر لجنة العفو الرئاسي بأي أصوات محيطة تنادي بالإفراج عن أسماء بعينها، ولا تهتم إلا بالعفو عن من يستحق العفو وتتوافر فيه المعايير التي حددتها اللجنة للعفو.

وأوضح عبد النعيم، تنظيم حوارات مجتمعية مع المحبوسين داخل السجن، قبل ضم أسماءهم لقوائم العفو، وذلك للتأكد من تصحيح الفكر والرأي، وأن خروجه لن يؤثر بالسلب على المجتمع واستقراره، قائلا: «كل هذه الخطوات دليل قاطع على تقدم مصر في ملف حقوق الإنسان يوم بعد يوم، وبجهود مصر الفعلية على أرض الواقع تقطع الطريق على كل من يسعى إلى تشويه صورة حقوق الإنسان في وطننا».