بتر ذراع شخص صدمه قطار في قنا

أصيب شخص، اليوم الاثنين، ببتر في الذراع الأيمن بعدما صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان غير شرعي شمال محافظة قنا، ونقل إلى مستشفى فرشوط المركزي.

إصابة شخص صدمه قطار ركاب

وتلقى اللواء إيهاب، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا بورود بلاغ بإصابة شخص صدمه قطار ركاب روسي أثناء مروره بمزلقان غير شرعي بمركز فرشوط.

بتر ذراع

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة محمود أحمد عبداللطيف، 51 عاما، ببتر بالذراع بعدما صدمه قطار، أثناء عبوره بمزلقان غير شرعي بفرشوط، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي لتقديم الإسعافات المطلوب.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.