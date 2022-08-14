إصابة عامل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في فرشوط بقنا

أصيب شخص، اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء قيادته لدراجته النارية على مزلقان الخلابيص في مركز فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى نقله للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث تصادم في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار وموتوسيكل على مزلقان الخلابيص أمام قرية الكوم الأحمر في فرشوط، وأسفر عن إصابة سائق الدراجة النارية، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقله للمستشفى.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإنه تم إصابة شخص يدعى «ميلاد حلمي أبادير»، 49 سنة، بكسور متفرقة، بعدما صدم القطار الروسي القادم أسوان والمتجه للقاهرة «موتوسيكل» كان يقوده على مزلقان الخلابيص بقرية الكوم الأحمر، وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث وجرى رفع آثاره.

حركة القطارات لم تتأثر بالحادث

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد بمحافظة قنا، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث، وتسير في الاتجاهين القبلي والبحري بشكل طبيعي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما باشرت التحقيقات مع مسؤول المزلقان.