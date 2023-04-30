تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة غسل 35 مليون جنيه في قنا

قضي قاضي المعارضات بتجديد حبس 6 متهمين 15 يوما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لمتابعة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمركز شرطة دشنا حول 6 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا، وبالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة ومحاولتهم غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.

عقب تقنين الأجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

عقوبة الاتجار

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض إنّ المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.