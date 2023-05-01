حيثيات الحكم على المتهم بقتل والده في الصف.. «رفض يجوزه ابنة عمه»

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمها على المتهم بقتل والده بعد دس السم له في الطعام في منطقة الصف بمحافظة الجيزة بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهم، أنه على إثر خلافات أسرية بين المتهم «عمرو. أ» وبين والده المجني عليه «أحمد. ن» وزوجة أبيه المجني عليها «سامية. م» لرغبته في خطبة ابنة عمه، إلا أن زوجة أبيه رفضت تلك الزيجة وحرضت والده على الرفض، ونشبت خلافات ومشكلات كثيرة بينه وبين أبيه وزوجته بسبب هذا الموضوع.

وأضافت حيثيات الحكم على المتهم في القضية رقم 9178 لسنة 2022 جنايات الصف المقيدة برقم 1694 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أنه أمام عقوق هذا الابن الضال تمخضت فكرة التخلص منهما بقتلهما، وقبل الواقعة بيوم أحكم خطته وأعد لهذا الغرض كيس من المبيد الحشري قبل الحادث يومين او ثلاثة، بسبب علمه التام أن ذلك المبيد قاتل لمن يتناوله لسبق استخدام والده المتوفي لمبيد حشري لقتل عدد من القطط تواجدوا بالمنزل.

وتابعت حيثيات الحكم، أنه في اليوم الذي أيقن المتهم أن والده وزوجته سيأكلان من الطعام الموضوع على الموقد الطهي «حلة محشي» بعد نضجها قام بفض كيس المبيد الحشري في زجاجة صغيرة وقام برجها جيدا ودسها بحلة الطعام وأخفي كيس المبيد في داخل تجويف في أحد الحوائط داخل المنزل شق الحيط «أرشد عن مكان اخفائه لكيس المبيد فيما بعد عند اكتشاف أمره» وبعد تناولهم وجبة الطعام شعر المجني عليه والده ببعض الاعياء فتوجه به الي مستوصف الحي، وجرى علاجه ببعض المحاليل وعاد للمنزل.

وأشارت حيثيات الحكم، إلى أنه بعد فترة من الوقت تناهي لسمعه صراخ أخيه المجني عليه عبده من الألم بالبطن نتيجة تناول بعض من هذا الطعام المسموم فتوجه به لمستشفى الصف، وعلم آنذاك أن أخيه يعاني من حالة تسمم وحال وجوده بالمستشفى، ثم أخبر أن والده عاوده الألم وتوجه لمستشفى الصف المركزي، وحجز هو وأخيه بتلك المستشفى إلى أن توفى المجني عليه الأول متسمما.