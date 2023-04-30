السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل سائق «توك توك» لخلافات مالية في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم «س. م.ج»، عامل زراعي، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل المجني عليه «ف. م»، سائق «توك توك»، بأن أطلق عليه النار من سلاح ناري بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

إصابة بطلق ناري

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا، يفيد ورود بلاغ بمقتل المجني عليه بعد إصابته بطلق ناري في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وقام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.