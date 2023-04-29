3 أشخاص يشرعون في قتل شاب بالبحيرة بسبب خلافات بينهم

واقعة مأساوية تعرض لها الشاب «حسام النجار» يعمل جزارا، بعدما تعرض للشروع في القتل على يد 3 أشخاص بالاسلحة النارية، وأصيب بعدة جروح خطيرة في الجسد إثر إطلاق النار عليه وأحد أفراد أسرته بسبب خلافات بين الجناة وبين أبناء عمومته منذ فترة قديمة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم وجار البحث عن المتهمين الهاربين.

تفاصيل الواقعة

أحداث هذه الواقعة المؤسفة تلقاها مأمور مركز شرطة شبرا خيت بمديرية من أحد المستشفيات بوصول «حسام النجار» وشخص آخر يعمل جزارا، ومقيم بقرية محلصة بدائرة المركز مصابا بجروح خطيرة بالجسد، إثر أعيرة نارية (خرطوش) وتم إخطار اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بالواقعة، وبانتقال قوة من مباحث القسم وبسؤال المصابين، اتهما كلا من «علاء ا»، و«محمد ع»، و«عبد الحميد ف» الشهير باللمبي، بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابتهما، وفر المتهمين هاربًا.

وحُرر محضر رقم 6449 لسنة 2023 جنح قسم شرطة شبراخيت بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم المضبوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين لمحاكمتهما، ووجهت لهم النيابة تهمة الشروع في القتل وحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

المتهمون تسببوا في تدمير حياتنا

«الوطن» تواصلت مع أحد المجني عليهما ويدعى «حسام النجار» لكشف تفاصيل الواقعة ان بداية الواقعة كانت مع المتهمين الثلاثة وأحد أبناء عمومتي منذ عامين وقاموا بالاعتداء على ابن عمي وأطلقوا النيران عليه ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة كانت أن تنهي حياته، وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين ولكن في نيتهم الانتقام من أي فرد من الأسرة.

وأضاف أن يوم الواقعة، تعرض المتهمين الثلاثة له وأحد أفراد أسرته وقاموا برشقهم بالحجارة وأطلقوا عليهما وابلا من الأعيرة النارية، مما تسبب في إصابتهم بجروح خطيرة: «الإسعافات الأولية أنقذتنا من الموت بأعجوبة وحياتنا اتدمرت، وبنطالب بتوقيع أقصى العقوبة ع المتهمين، وأن المتهمين مسجلين خطر، وقاموا بافتعال المشاجرات مع أكثر من عائلة في القرية».