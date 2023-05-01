تركيب وصلات مياه نقية للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

أطلق فرع جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة، وتعريف المواطنين بسلوكيات الحفاظ عليها.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تركيب وصلات مياه

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

وأشار «شعبان»، إلى أن المواطن يستطيع المشاركة في هذه الأنشطة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه بقيمة 250 جنيها، أو على أقساط ممتدة تصل لمده 15 شهرا، بمبلغ 360 جنيها شهريا، بدلًا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.