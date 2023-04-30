جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن جدول هذه الامتحانات موعدها.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج

ويبدأ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج بمادة اللغة العربية، حيث يخوض الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم الثلاثاء 2 من شهر مايو، على أن تستمر حتى يوم 10 من شهر مايو

امتحانات رابعة ابتدائي التيرم الثاني سوهاج

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج كالتالي:

- الثلاثاء 2 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 صباحا حتى 10:30 صباحًا

- امتحان التربية الدينية من الساعة 10:45 صباحًا حتى 12:15 مساءً

- السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:45 صباحًا حتى 11:15 صباحًا

- الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة العلوم من الساعة 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا

امتحان مادة المهارات المهنية من الساعة 9:45 صباحًا حتى 11:15

- الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

- امتحان مادة الـ ict من الساعة 9:45 صباحًا حتى 11:15

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة سوهاج

وفيما يخص نتيجة الصف الرابع الابتدائي بسوهاج، ستتم بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد، ويجري إعلانها بالألوان وفقا للمادة الثامنة والتاسعة من القرار الوزاري رقم 167 وهي كالآتي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يكشف أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).