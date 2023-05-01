آخر «ستوري» لـ مصطفى درويش قبل 4 ساعات من وفاته.. صورة مع فنان شهير

نشر الفنان مصطفى درويش، صورة جمعته بالفنان آسر ياسين، من كواليس مسلسل سوتس بالعربي، عبر خاصية الاستوري بحسابه على فيس بوك، قبل وفاته بنحو 4 ساعات.

آخر ظهور لـ مصطفى درويش

وجسد الفنان مصطفى درويش دور «شريف زيدان» شقيق البطل آسر ياسين، في مسلسل سوتس بالعربي، الذي عرض في دراما رمضان 2022، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وفاة مصطفى درويش

توالت تعليقات الجمهور وأصدقائه من الوسط الفني، داعين الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته.

سبب وفاة مصطفى درويش

ولفظ الفنان مصطفى درويش أنفاسه الأخيرة قبل قليل، وقال جمال العدل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفنان مصطفى درويش توفي قبل قليل نتيجة سكتة قلبية، على أن تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».