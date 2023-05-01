غيّب الموت الفنان الشاب مصطفى درويش، قبل قليل، وأعلنت أسرته موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان مصطفى درويش، بعد رحيله عن عمر ناهز 43 عاما.

موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان مصطفى درويش

وأعلن هاني درويش، شقيق الراحل، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ الجنازة ستشيّع عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل غدا في الشيخ زايد».

آخر أعمال الفنان مصطفى درويش

ومسلسل «سره الباتع»، كان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش في دراما رمضان الماضي، حيث جسّد شخصية «عمران»، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

أهم أعمال مصطفى درويش

وقدّم مصطفى درويش أكثر من 30 عملا فنيا تنوّع بين الدراما والسينما، وحقق نجاحا كبيرا بعد دور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل «بـ100 وش».