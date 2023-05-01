آخر كلمات مصطفى درويش قبل وفاته: بصلي الحمدلله.. ومش عارف أنام

غيّب الموت الفنان الشاب مصطفى درويش، قبل قليل، عن عمر ناهز 43 عاما، حسب ما أعلنه شقيقه هاني، عبر حسابه على فيس بوك.

آخر كلمات مصطفى درويش

ودوّن الفنان مصطفى درويش، منشورا قبل وفاته بساعات قليلة، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «هو أنا بس اللي مبقتش عارف أنام»، ووجّه له الفنان وائل عبدالعزيز، نصيحة، بأن «يصلي»، ليرد عليه مصطفى درويش: «بصلي الحمد لله من زمان».

وكشف جمال العدل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفنان مصطفى درويش توفي قبل قليل نتيجة سكتة قلبية، بينما أكد مصدر من المستشفى الذي شهد وفاة الراحل، أنّ السبب الرئيسي للوفاة، هو توقف عضلة القلب، حيث نُقل إلى مستشفى الشيخ زايد، وتوفي بها.

أخر مشاركة فنية للفنان مصطفى درويش

وكان الفنان مصطفى درويش، حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني، من خلال مشاركته في مسلسل «سره الباتع»، الذي دارت أحداثه بين الماضي والحاضر، عن شخصية السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.