وزير التعليم العالي يتفقد جامعة «سفنكس» في مدينة أسيوط الجديدة

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، بحضور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، وبعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.

عاشور يطمئن على انتظام الطلاب في حضور المحاضرات

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان وتفقد به بعض المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، كما اطمأن على انتظام الطلاب في حضور المحاضرات والتدريبات العملية.

وتابع أيمن عاشور استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بوقت كافٍ.

عاشور يؤكد أهمية استعداد الطلاب لامتحانات نهاية العام

وحرص وزير التعليم العالي، على التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب وتبادل معهم الحديث حول دراستهم بالجامعة، مؤكّدًا أهمية استعدادهم لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

جدير بالذكر أنَّ جامعة «سفنكس» أنشئت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2019، وبدأت الدراسة بها بداية من العام الجامعي 2020-2021، وتُقام الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وتضم 6 كليات وهي: (طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، الصيدلة، والتمريض، والهندسة، والعلوم الصحية التطبيقية).