لطلاب «أولى وتانية ثانوي».. خطوات تجهير التابلت لامتحانات الترم الثاني

وجّهت المدارس الثانوية، تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن تجهيز التابلت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تبدأ يوم السبت مايو 2023 وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

خطوات تجهيز التابلت

وأوضحت المدارس الثانوية، خطوات تجهيز التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، كما يلي.

- التأكد من تحديث Knox بأحدث إصدار.

- فتح Knox Manager.

- من الثلاث نقاط أعلى اليسار نختر About.

- التأكد من أنّ آخر تحديث (2.5.6.08) 23.3 Knox.

- التأكد من تحديث الوقت والتاريخ حسب التوقيت الصيفي.

- التأكد من الربط بشبكة school.

- وفي حالة أنّ شبكة school غير موجودة، يتم فتح Knox Manager من السهم أعلى اليمين والضغط على G10 و Moe وتثبيتهما، ثم فتح الإعدادات «الاتصالات- واي فاي- ومتقدم- الشبكات المحفوظة- الضغط على School».

- نوع عنوان Mac واختيار عنوان Mac الجهاز اللوحي

- التخلص من ثغرات مشاركة الملفات «الإعدادات- الاتصالات- واي فاي متقدم - الشبكات المحفوظة - حذف كل الشبكات باسم Android share أو Wifi direct».

- التخلص من ثغرات البروكسي «الحماية والخصوصية»، وفتح المتصفح والإعدادات، ومحو بيانات المتصفح، وتغيير آخر ساعة إلى كل الأوقات ومحو بيانات المتصفح.

- تفادي الدخول إلى ثغرة البروكسي خلال 24 ساعة قبل الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للحظر من دخول الامتحان.

- التأكد من تحديث منصة Swift Assess إلى آخر إصدار.

- وفي حالة عدم التحديث فتح Knox Manager من الثلاث شرط أعلى اليسار Reload Polices وسوف يتم تحديث المنصة لآخر إصدار.

- التأكد من إلغاء إيماءات السحب.

- التأكد من غلق قائمة المساعد.