الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن رسوم شهادة الصلاحية للترقي والتسكين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن زيادة رسوم التحصيل التي تقدمها الأكاديمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 76 لسنة 2023، مشيرا إلى أنه يتم احتساب مقابل الخدمات من تاريخ صدور القرار.

رسوم شهادة الصلاحية للترقي والتسكين

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، رسوم الشهادات التي يحصل عليها المعلمون مقابل الخدمات، على النحو التالي:

- شهادة الصلاحية للترقي أول مرة / بدل فاقد: 95 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة الصلاحية للتسكين أول مرة / بدل فاقد: 95 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- البرنامج اللازم لتشغيل وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية التعليمية تجديد: 300 جنيه المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة البرامج اللازمة لشغل وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية التعليمية بدل فاقد: 95 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة الصلاحية الأزمة لتغيير المسمي الوظيفي بدل فاقد: 95 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة الاعتماد للمديرين والمراجعين بدل فاقد: .95 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة الاعتماد للبرامج التدريبية بدل فاقد: 300 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة الاعتماد لمركز التنمية المهنية بدل فاقد: 300 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.

- شهادة البرامج التدريبية ذات الطابع الخاص وفقا للبروتوكول: 95 جنيهًا المقابل بدون طابع الشهيد.