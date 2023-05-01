تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان مصطفى درويش بمستشفى الشيخ زايد

قال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، إنّ الفنان مصطفى درويش دخل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، بسبب تعرضه لضيق في عضلة القلب.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الراحل مصطفى درويش لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر.

وكانت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثلية، أعلنت وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، وتشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».