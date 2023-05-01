نجوم الفن ينعون مصطفى درويش: «كنت جدع وبتحب الخير للكل»

أعرب عدد كبير من الفنانين عن صدمتهم الشديدة، بعد وفاة الفنان مصطفى درويش صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 43 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ويُعد الفنان محمد هنيدي، أحد أبرز الفنانين الذين قدموا واجب العزاء في الفنان مصطفى درويش، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «البقاء لله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله يارب»، فيما قال الفنان يوسف الشريف: «إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان».

إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان pic.twitter.com/2HLxafly6Y — Youssef el sherif (@ElSherif) May 1, 2023

وقال المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات توتير: «خبر وفاة الممثل الصديق مصطفى درويش صادم ومفجع ومحزن، كل التعازي لأهله وأصدقائه وربنا يصبرهم على هول الصدمة».

وكتب الفنان عصام السقا: «مع السلامة يا درويش.. كنت جدع وراجل.. وبتحب الخير للكل، كنت أخ وصاحب غالي.. ربنا يرحمك ويغفر لك»، فيما قالت الفنانة منة فضالي: «والله العظيم ما مصدقه بجد والله مصدومة يا مصطفى بدري قوي ربنا يرحمك برحمته وجعت قلبي والله.. إن لله وإن إليه راجعون.. صاحبي وأخويا المحترم مصطفى درويش في الجنة ونعمها.. هتوحشني يا صاحبي».

كما نعاه الفنان حسني شتا على «تويتر»، قائلا: «‏البقاء لله ..الفنان مصطفي درويش في ذمه الله ..ربنا يرحموا ويحسن اليه ..ارجوكم ادعوله بالرحمة».

موعد ومكان جنازة مصطفى درويش

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، قد كشف عبر حسابه على فيس بوك، عن موعد الجنازة، حيث ستخرج عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل غدا في الشيخ زايد».