قبل وفاته.. الفنان مصطفى درويش يتنازل عن اسمه لممثل آخر

حالة واسعة من الصدمة يعيشها الجمهور بعد خبر وفاة الفنان مصطفى درويش، اليوم عن عمر يناهز الـ 43 عاما، وذلك بعد ما تعلق به قطاع كبير من المشاهدين خلال مجموعة مختلفة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها مسلسل «100 وش» في موسم الدراما الرمضانية 2020.

وواجه الفنان مصطفى درويش أزمة في بعد ما بزع نجمه في عالم الفن، دفعته إلى التنازل عن اسمه الفني وذلك بسبب وجود تضارب بين اسمه واسم نجم الكاميرا الخفية مصطفى درويش، وهو ما تسبب في تدخل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لحل الأزمة.

تفاصيل تنازل الفنان مصطفى درويش عن اسمه

أعلن الفنان مصطفى درويش في مقطع فيديو عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، في فبراير 2022، تنازله عن اسمه الفني (مصطفى درويش) ليصبح (مصطفى حسين درويش)، وذلك احتراما لفارق السن والخبرة للفنان مصطفى درويش الذي حمل الاسم قبله بسنوات.

وقال درويش في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل، والذي ظهر فيه الفنان الذي يحمل اسم مصطفى درويش:«يا جماعة دا أستاذي وأنا من جمهوره طول عمري من أيام الكاميرا الخفية أستاذ مصطفى درويش وأنا عارف إن أنا عامله مشاكل بسبب تشابه الاسم».

وتابع درويش: «بس هو أحق مني بالاسم دا فأنا بعتذره لو أي حاجة حصلت فيها إساءة ليه أو أي مشكلة خاصة بالشغل هو أستاذي وأنا من جمهوره بتفرج عليه من وأنا طفل، وأنا بقول لكل المخرجين والمنتجين أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ هو اللي اسمه مصطفى درويش فأنا متنازل عن الاسم لأن دا حقه».