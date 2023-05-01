راديو فرنسا: حشد 12 ألف شرطي لمواجهة المظاهرات في «عيد عمال تاريخي»

يتزامن عيد العمال هذا العام في فرنسا مع مظاهرات حاشدة، دعت إليها النقابات العمالية ضد قانون إصلاح التقاعد، وأشار تقرير لـ«راديو فرنسا الدولي» إلى ان المعارضة والنقابات العمالية حذروا من أنهم لن يقدموا أي هدايا مجانية للحكومة، فيما يتعلق بالقانون محل الخلاف.

1.5 مليون متظاهر في الشوارع

ونقل التقرير عن لوران بيرجر، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، قوله إن النقابات تتوقع ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في الشوارع للاحتجاج على قانون إصلاح التقاعد، الذي أثار كثيراً من الجدل على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأشار بيرجر، في تصريحات لصحيفة «لوفيجارو» أنه تم التخطيط لإقامة 300 نقطة تجمع في جميع أنحاء فرنسا، بمناسبة عيد العمال، اليوم الاثنين، وفي المقابل، تتوقع السلطات أن يبلغ عدد المتظاهرين من 500 إلى 650 ألفا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 80 إلى 100 ألف متظاهر في باريس.

إلغاء 33% من الرحلات بالمطارات الفرنسية

ومن المتوقع أن تتعطل الحركة الجوية مع إلغاء ما بين 25 إلى 33% من الرحلات الجوية في أكبر المطارات الفرنسية، في ظل توقعات باستمرار الاضطرابات في مطار باريس أورلي، حتى الثلاثاء المقبل.

وقال فريديريك سويلو، السكرتير العام للاتحاد إن «عيد العمال يأتي هذا العام وسط وحدة نقابية تاريخية»، وقارنها بآخر استعراض للنقابات العمالية الثماني الرئيسية في عام 2009، في مواجهة الأزمة المالية، كما حذرت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال، صوفي بينيه، من أن التعبئة ستكون غير مسبوقة واستثنائية.

12 ألف رجل شرطة في شوارع فرنسا

وتخيم حالة من الغضب على الشارع الفرنسي، حيث يطالب المتظاهرون بإلغاء النص الذي يؤجل سن التقاعد إلى 64 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة باريس مظاهرات حاشدة، تنطلق من ساحة الجمهورية، بالتزامن مع الإعلان عن حضور نقابيين من مختلف أنحاء العالم.

وتتوقع السلطات أن يتراوح عدد أصحاب السترات الصفراء بين 1500 و3 آلاف، كما تتوقع أن يكون ما بين 1000 و2000 شخص معرضين للخطر، ووفقاً لمصادر الشرطة، سيتم تعبئة نحو 12 ألف شرطي لتأمين المظاهرات المتوقعة، بما في ذلك نحو 5 آلاف شرطي في باريس.