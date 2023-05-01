وسائل إعلام عربية تنعى مصطفى درويش.. رحل نجم بـ«100 وش»

أثارت الوفاة المفاجئة للفنان مصطفى درويش، صدمة وردود فعل واسعة خاصة أن خبر إعلان وفاته جاء بعد نحو 6 ساعات من مشاركته لمنشور على صفحته الرسمية عبر موقع «فيس بوك» يشتكى فيه من الأرق

وتداولت قنوات عربية وأجنبية خبر وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، ونشرت قناة «سكاي نيوز عربية»، خبرًا بعنوان «بطل مسلسل بـ100 وش.. وفاة الفنان المصري مصطفى درويش».

وفاة مصطفى درويش

وأوضحت في الخبر الذي نشرته فور إعلان وفاته: «توفي الفنان المصري مصطفى درويش بشكل مفاجئ، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 43 عامًا وسيتمّ تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر».

كما نقلت سكاي نيوز عربية على لسان الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الشاب مصطفي درويش، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن عن خبر وفاة شقيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل بـ100 وش، كما شارك مؤخرا في موسم رمضان بمسلسل سره الباتع.

فيما نشرت قناة «العربية» خبرًا بعنوان «اشتكى من عدم القدرة على النوم.. وفاة مفاجئة للفنان مصطفى درويش»، وجاء في الخبر: «خبر صادم فوجئ به الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين».

وأعلن هاني درويش شقيق الفنان الراحل وفاته، على أن تُقام صلاة الجنازة عصر اليوم الاثنين في مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، وبعدها يتم ّالدفن في مقابر العائلة.

ويُقام العزاء مساء غد الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة الخمائل في مدينة الشيخ زايد، وسط تواجد عائلته وأصدقائه.

وأشارت القناة إلى أنَّ رحيل مصطفى درويش تسبب في صدمة كبرى، خاصة أنَّه ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات، وكان يشتكي من عدم قدرته على النوم، في ظل تضارب المواعيد، وخروج الجميع من إجازة طويلة اعتادوا فيها على السهر.

أسباب وفاة مصطفى درويش

فيما نشرت قناة «روسيا اليوم» خبرًا حول وفاة الفنان بعنوان «وفاة فنان مصري مشهور بعد تغريدة نشرها على «فيسبوك»، وجاء في الخبر «توفي منذ قليل، الفنان المصري المشهور مصطفى درويش، بعد منشور آثار جدلًا واسعًا على فيسبوك حول عدم قدرته على النوم».