مصطفى درويش يعلن وفاة خاله: سلم على أمي والحبايب

كشف الفنان مصطفى درويش عن وفاة «خاله» سمير حسين، وطالب الجمهور بالدعاء له، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

مصطفى درويش ينعى خاله

وكتب مصطفى درويش عبر فيس بوك: «البقاء لله وحده، توفي خالي الأستاذ سمير حسين سعيد، الله يرحمك، آخر خال ليّا في عيلة أمي، الله يرحمك، سلم على أمي والحبايب».

رد مصطفى درويش على شيرين رضا

وكان درويش آثار الجدل مؤخرا، بعد رده على الفنانة شيرين رضا التي قالت خلال برومو أحد البرامج الرمضانية عند سؤالها عن موقفه وابتعاده عن فيلم «الملحد»، بعد تصريحات إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج، قائلة: «مين ده معرفوش»، وكتب درويش عبر حسابه: «معلش السن، ربنا يديكي الصحة، وفيه فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين؟».