توريد 4176 طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 4176 طنا و265 كيلوجرام قمح بالمراكز والقرى، منذ بدء أعمال توريد المحصول حتى اليوم، بمختلف المواقع التخزينية، التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، حيث تسير عمليات توريد الأقماح دون أي مشاكل أو عقبات.

ولفت المحافظ إلى تشكيل لجان متخصصة من مديرية التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم، مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

تكثيف حملات الرقابة

وأوضح محافظ أسيوط، أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدان، مشددا على التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق، لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، مشيراً إلى تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أو الفلاحين أو التجار والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح.

سعر توريد القمح

وأضاف المحافظ، أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف، لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه، طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023.