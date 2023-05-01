إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت اليوم من إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراض زراعية بمركزي منفلوط والفتح، ضمن فعاليات المرحلة الأولى للموجة الـ21.

تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية من تنفيذ إزالة لـ38 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراض زراعية بمركزي منفلوط والفتح، منها 17 حالة بمركز منفلوط، و21 بمركز الفتح.

تشكيل لجان متابعة

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم عقد عدة اجتماعات وتشكيل لجان برئاسة قيادات المحافظة، للتشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة، لمنع أي محاولات أخرى للتعدي عليها.

كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام «2135858/ 088» أو «2135727/ 088» أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم «01000623873» بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة مشددًا على الأجهزة التنفيذية بمواصلة تنفيذ الإزالات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 التي يجري تنفيذها وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.