محافظ أسيوط يتفقد مركز صحة الأسرة بقرية علوان لمتابعة سير العمل

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، سير العمل بمركز صحة الأسرة بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط، للتأكد من توافر الخدمات الطبية وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بشكل كافي لمساعدة المرضى من أبناء المحافظة، بتقديم الخدمة الطبية اللازمة مع ضرورة توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والنائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط.

متابعة التطعيمات

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام مركز صحة الأسرة بعلوان، وتابع سير العمل بقسم الاستقبال والإسعافات الأولية والتطعيمات وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، وتنظيم الأسرة والأطفال، واطمئن على تواجد الأطباء والتمريض وانتظام سير العمل بالأقسام المختلفة، وتفعيل خدمة استقبال الطوارئ بالمركز الصحي من الساعة 2 مساءً وحتى السادسة مساءً، وتواجد الأخصائيين، وتفقد الموقع المقترح لإنشاء المركز الصحي الجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط، إنّ الزيارة المفاجئة تأتي بهدف التعرف على المشكلات التي تعاني منها الوحدات والمراكز الصحية بالقرى والمراكز، والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات مديرية الصحة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدًا أنه لابد من الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع بتقديم خدمات تثقيفية ووقائية وعلاجية متكاملة، طبقًا لأفضل المعايير الصحية والتنفيذ الجيد للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

وطلب خلال جولته، سجلات الحضور والانصراف وكشوف تنظيم العمل بالأقسام المختلفة، للتعرف على سير العمل بالمركز الصحي واستعداده لمواجهة أية حالات طارئة، والاطمئنان على سلامة الأدوية وتوفر الأمصال الموجودة.

تفعيل دور الرائدات الريفيات في برامج تنظيم الأسرة

كما التقى المحافظ بوكيل وزارة الصحة ومدير المركز ورؤساء الأقسام والعيادات وهيئة التمريض والرائدات الريفيات بالمركز، واستمع منهم إلى احتياجات المركز وسبل تطوير العمل بأقسام وعيادات المركز الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفيات في برامج تنظيم الأسرة والتوعية بخطورة المشكلة السكانية، وحث السيدات على التردد على عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على انتظام العمل بكل العيادات والأقسام خاصة استقبال الطوارئ، نظرًا لأهمية المركز الصحي وموقعه الجغرافي المتميز في خدمة أهالي القرى المجاورة، والتعامل مع أية حوادث على الطرق الزراعية.