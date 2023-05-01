محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث آليات توزيع المساعدات على الأسر المستحقة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، والإدارات بالمراكز، في حضور رؤساء الوحدات المحلية، لبحث وتحديد آلية لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا حتى تصل إلى مستحقيها الفعليين، مع توحيد البيانات وتقييم الأداء ووضع خطة عمل تكاملية بما لا يدع مجالا للازدواجية، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين.

توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات المتبعة لتوزيع كافة المساعدات الواردة للمحافظة للأسر الأولى بالرعاية والمواطنين الأكثر احتياجًا وتحديد آليات جديدة ووضع محددات ومعايير خاصة تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع حتى يصل الدعم لمستحقيه على الوجه الأكمل وتحقيق الاستفادة القصوى من عملية التوزيع.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية ألا تنفرد جهة واحدة بتوزيع المساعدات، مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وتضافر الجهود بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية وتوحيدها في الوصول لكافة المستحقين من الأكثر احتياجًا لعدم الازدواجية في التوزيع ووصول المساعدة إلى مستحقيها وضمان عدم ضياع حقوق بعض المستحقين من الأولى بالرعاية.

توحيد قواعد بيانات الأسر المستحقة

وشدد المحافظ على ضرورة تنقيح الكشوف والبيانات المسجلة الخاصة بالمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا طبقا للأولويات وتوحيد قواعد البيانات والتحديث المستمر لها وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول تلك المساعدات للمستحقين في القرى الأكثر احتياجًا.

تحديد القرى الأكثر احتياجا

وكلف اللواء عصام سعد رئيس كل قرية، بتحديد المكان الذي به نسبة الفقر أعلى، ويقوم كل مدير إدارة بالأوقاف في المركز ومعه مدير إدارة التضامن بمتابعة عملية التوزيع ومراجعة كشوف الاستلام تجنباً لتكرار التوزيع لنفس الأسر، مع مراجعة الكراتين الغذائية ومكونات كل كرتونة والوزن بداخلها، وتحديد المستهدفين على مستوى جميع القرى، حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين.