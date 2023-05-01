روسيا تنتقد «تويتر»: مجرد شبكة اجتماعية أجنبية تعمل لصالح أمريكا

في اتهامات وجهها نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي حول خضوع الأخير لسيطرة الإدارة الأمريكية والنظام الأوكراني، ساخرًا أيضا من الشبكة الاجتماعية الشهيرة بزعمه استغلالها في الدعايا لأهداف بلاده.

أسباب اتهامات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لـ «تويتر»

وجاءت اتهامات «ميدفيديف» كتعليق على فرض «تويتر» قيودًا على حسابه بتويتر باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، ليؤكد على تحكم الخارجية الأمريكية وكييف تحديدًا بموقع تويتر، وفقًا لما نشرته «أ ش أ».

وأضاف: «نفس الشيء تم مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما أنَّ مالك تويتر الحالي إيلون ماسك بكل أسف لم يتعامل مع مهمة تنظيم عمل تويتر».

ميديفيديف: تويتر شبكة اجتماعية تعمل لصالح أمريكا

ويرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إمكانية الاستغناء عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فمن وجهة نظره «تويتر» مجرد شبكة اجتماعية أجنبية تعمل لصالح مؤسسة أمريكية.

كما أشار «دميتري ميدفيديف» بسخرية إلى أنه نجح في تطويع تويتر لخدمة أهداف بلاده والترويج لأعمال دعائية.

جدير بالذكر أنَّ «ميدفيديف»، أعلن السبت الماضي عن فرض موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قيودًا على منشوره الذي تحدث عن بولندا، بآراء تضمنت أنَّ الذعر من روسيا أو «الروسو فوبيا» تسود في سلطتها، كما احتوت تغريدته اتهامات لأوكرانيا بأن بها الكثير من المرتزقة البولنديين.