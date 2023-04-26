خبير تكنولوجيا يوضح تفاصيل إلغاء الحسابات الموثقة على تويتر.. (فيديو)

تحدث المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، عن إلغاء توثيق الحسابات الموثقة على تويتر بقرار من المالك الجديد إيلون ماسك، موضحًا: «ماسك عندما تولى إدارة التطبيق أعلن أنه سيعمل على خلق موارد جديدة ولن يجعل عملية التوثيق مجانية، ولكن مادية بواقع مبلغ ثابت شهريًا، وهذا القرار تم تطبيقه على الدول بالتدريج، فقد قرر إلغاء العلامة التي حصل عليها العملاء بطريقة مجانية».

هناك بعض الحسابات عليها عدد كبير من المتابعين والشخصيات المشهورة

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، أن هناك بعض الحسابات عليها عدد كبير من المتابعين والشخصيات الشهيرة شهدت حالة من الفوضى لأنهم خافوا من الضرر بخصوص إمكانية تقليد حساباتهم عن طريق إنشاء حسابات عديدة بأسمائهم بعد إزالة علامة التوثيق، موضحًا: «على مستوى الأشخاص سيكون الضرر ألق ولكن الشركات العالمية ستكون المتضرر الأكبر».

تكلفة توثيق حسابات تويتر وفيس بوك

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات «إذا أنشأ أحد حسابا باسم الشركة وحصل على العلامة الزرقاء وشارك تغريدة بأن أدوية الشركة جرى خفض أسعارها 10% فإن قيمة السهم ستنخفض»، لافتا إلى أن التوثيق قد تتراوح تكلفته بين 60 و120 دولارا، بما عادل 3000 إلى 5000 جنيه كمبلغ سنوي، ولكن التوثيق على فيسبوك سيكون أغلى، حيث ستتراوح قيمته ما بين 10 إلى 12 دولارا في الشهر الواحد، كما سيختلف سعر التوثيق على أندرويد مقارنة بـ ios.

وأضاف: «بعض الأفراد يهمهم جدا الحصول على مميزات التوثيق، حيث يخافون من انتحال حساباتهم من قبل أي شخص، كما أن صاحب التوثيق تنتشر تغريدته بشكل أكبر»، متابعا: «هذا المبلغ سيكون رمزيا مقارنة بالمميزات التي سيحصل عليها أصحاب علامات التوثيق، كما أن بعض الهيئات ستسعى إلى الحصول على علامة التوثيق مثل الصحف، لأن أي جهة قد تؤسس صفحة باسمها وتنشر تغريدات تضر بمصلحة أطراف أخرى».