«القوى العاملة» تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسي في عيد العمال

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديرًا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم في دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفاني فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية.

منح وسام العمل من الطبقة الأولى

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال اليوم، بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور وزراء وممثلين عن منظمات عمل عربية ودولية، وشخصيات عامة، وقيادات عمالية وقد شمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من سحر عثمان عبداللطيف حفناوى من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ورمضان مصيلحي عبدالعزيز كبير كتاب بمنطقة القليوبية الأزهرية وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، وشيماء عبدالمنعم محمود ابراهيم من العاملين بشركة قها للأغذية.. ومنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى عادل عبدالرحمن سيد أحمد مدير عام على المعاش بوزارة الطيران المدني، ومنح نوط الامتياز من الدرجة الثانية إلى منيرة محمد محمود الشيتى من العاملين بشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية.

وسام العمل من الطبقة الثانية

كما تم منح وسام العمل من الطبقة الثانية إلى أحمد طلعت عبد الجواد صاجة محاسب ثان بديوان وزارة القوى العاملة، ومحمد محمد عصمت مسعد شملول أخصائي موارد بشرية بوزارة القوى العاملة، وشرين فتحي إسماعيل محمد من العاملين بشركة إيجاس للبترول، فضلاً عن منح وسام العمل من الطبقة الثالثة إلى كل من رشا عبدالسلام عباس إبراهيم مشغل خياطة ببني سويف وصاحبة مشروع خاص، وزينب عبدالله عبد المعطي عبدالمجيد من العاملين بشركة أوبشن ترافيل للسياحة، ويوسف السيد إبراهيم منصور، ودرويش مصطفى محمد درويش.