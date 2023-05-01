ضبط عاطل بربع كيلو هيروين في مركز فايد بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث فايد في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل بيعها وترويجها علي عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز فايد، يفيد ضبط عاطل وبحوزته ربع كيلو من مخدر «الهيروين» وسلاح أبيض «سنجة» يستخدمه للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

ضبط المتهم

ونجحت مأمورية بمشاركة النقباء أحمد حمدي وأحمد إسماعيل معاونو مباحث مركز فايد في تحديد هوية المتهم، ومتابعة ورصد نشاطه بالاتجار بالمواد المخدرة، في نطاق قرية سرابيوم التابعة لدائرة المركز.

وبتكثيف التحريات توصل ضباط المباحث الجنائية الي استلام المتهم كمية من المواد المخدرة وبأعداد الأكمنة له أسفرت احدي الماموريات عن ضبطه وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين وسلاح أبيض عبارة عن سنجة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية تجارته غير المشروعة.

حملات مستمرة في فايد

وتكثف وحدة مباحث فايد في الإسماعيلية من حملاتها على مروجي المواد المخدرة خلال الفترة الحالية، ونجحت في استهداف عدد كبير منهم بينهم مصنع كبير ضبط بداخله مايقرب من 50 كيلو هيروين خام.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتحفظت علي المواد المخدرة ومعدات التصنيع بالكامل، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.