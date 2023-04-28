ضبط طن بانجو و20 كيلو حشيش بحوزة تاجر في الإسماعيلية.. قيمتها 3 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) تخصص نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول) وبمواجهته أرشد عن مخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وجرى استهداف المخزن المشار إليه.

وبتفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت واحد طن، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3.1 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.