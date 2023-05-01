مصرع شخص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «الإسماعيلية- السويس»

لقي شخص مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم «3962 ط ل ف» أمام قرية أبوسلطان، فيما انتقلت سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إلى مكان الحادث، ونقلت جثمانه لثلاجة المستشفى لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف في الجثمان.

وقالت مصادر أمنية وطبية لـ«الوطن»، إن الحادث أسفر عن وفاة «جودة.س.س»، 50 عاما، مقيم في مدينة التل الكبير، وتم نقل الجثمان للمستشفى.

نتائج التحريات الأولية

وبحسب التحريات الأولية في حادث الإسماعيلية، فإن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في انقلاب السيارة على الطريق، مما تسبب له في إصابات أودت بحياته.

وأصيب 3 أشخاص، أمس الأحد، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.