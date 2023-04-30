حبس عاطل ضبط بحوزته 20 طربة حشيش وطن بانجو في الإسماعيلية

أمر المستشار عمرو جميل، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

وباشر محمود الرابط، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، التحقيق مع المتهم، وواجهه بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه الإجرامي.

القبض على المتهم

وكان قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من القبض على أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بعد تأكيد التحريات اتجاره في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ونجحت مأمورية مكبرة بالتعاون مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية في استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

20 طربة حشيش وطن بانجو

وضبطت المأمورية مع المتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام ومبلغ مالي، وبمواجهته أرشد عن مخزن خاص به للبانجو كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبتفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1000 كيلو.