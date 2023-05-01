وصول جثمان الفنان مصطفى درويش إلى مسجد الحصري

وصل جثمان الفنان مصطفى درويش، قبل قليل، إلى مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، ورافق جثمان الراحل، هاني درويش شقيقه.

وغيّب الموت الفنان مصطفى درويش، اليوم، عن عمر ناهز 43 عاما، حيث أعلن شقيقه هاني خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

وكانت إيمان العاصي، نعت الفنان مصطفى درويش، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «مكنتش لسه عرفاه شخصيا بس كنت أسمع إن عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج، كلمته وسألته، روحت على المكان لقيت كذا عربية مليانة وجبات كتير أكتر من عدد الناس، ورجالة كتير بتساعد وتوزع، وكان عاوزنا نعمل كدا كل يوم، وأمني أمانة كل ما نعمل كدا أكلمه».